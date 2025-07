Ibaté conquista nova UBS e ambulância do SAMU através do Novo PAC Seleções

A cidade de Ibaté foi contemplada com importantes investimentos na área da saúde por meio do Novo PAC Seleções, programa do Governo Federal que prevê a ampliação do acesso aos serviços públicos em todo o país.

O anúncio oficial foi feito nesta quinta-feira (17), durante agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Juazeiro, na Bahia.

Ao todo, o Governo Federal destinará R$ 6 bilhões para novos empreendimentos e equipamentos voltados à saúde em todo o Brasil.

No eixo saúde, Ibaté está entre as cidades aprovadas e receberá recursos para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS), com os equipamentos necessários e para a aquisição de uma ambulância totalmente equipada como expansão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A nova UBS será instalada no bairro CDHU, em uma área da praça localizada na Avenida Santa Rufina.

O projeto contempla também uma sala de teleconsulta, permitindo que a população tenha acesso a atendimentos especializados à distância, ampliando o alcance e a qualidade dos serviços de saúde no município.

As obras da unidade de saúde estão previstas para iniciar ainda este ano.

A conquista é fruto do planejamento da Prefeitura de Ibaté, que apresentou a proposta com toda a documentação técnica exigida, incluindo a área pública já disponível para a construção.

O prefeito Ronaldo Venturi destacou a importância do investimento: “Essa conquista representa mais qualidade de vida para a nossa população. Com a nova UBS e uma ambulância padrão SAMU, a Prefeitura de Ibaté vai poder oferecer um atendimento mais ágil, moderno e eficiente”.

