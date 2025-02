Ibaté confirma primeira morte por dengue em 2025

Mosquito da Dengue - Crédito: Pixabay

A cidade de Ibaté registrou nesta sexta-feira (7) a primeira morte por dengue em 2025. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, confirmou o óbito, e disse que a vítima é um homem com várias comorbidades. O caso é autóctone, ou seja, foi contraído dentro do município.

Além da morte, o boletim epidemiológico atualizado aponta que o município já notificou 246 casos suspeitos da doença. Desse total, 52 foram confirmados, demonstrando a circulação ativa do vírus na cidade, enquanto 190 foram descartados após exames laboratoriais. Outros quatro casos seguem em análise, aguardando resultado.

Diante desse cenário, as autoridades de saúde reforçam a importância da prevenção e pedem a colaboração da população no combate ao mosquito Aedes aegypti. Medidas simples, como eliminar recipientes com água parada e manter quintais limpos, são essenciais para evitar a proliferação do transmissor da doença.

