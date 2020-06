Ibaté completa 127 anos sem comemorações por conta da pandemia

Crédito: Divulgação

Nesta quarta-feira, 24 de junho, Ibaté completa 127 anos e, diferentemente da sua tradição, não haverá comemorações por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Para quem não lembra, no ano passado, o calendário dos 126 anos contou com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, Festival de Balonismo, Paramotores, Moto Festival, inaugurações e diversos shows, em especial, da Banda IRA e da dupla sertaneja Guilherme & Santiago.

O Rodeio de Ibaté, um dos maiores e melhores eventos do país no segmento, que seria realizado nesse ano, também teve de ser adiado para o próximo ano. “A gente fica muito triste de não poder comemorar o aniversário da nossa cidade, da forma que ela merece, mas temos que continuar vigilantes e entender que esse momento enfrentado pelo mundo, impede qualquer tipo de aglomerações de pessoas”, comentou o prefeito José Luiz Parella.

Nem mesmo o tradicional desfile cívico vai encantar as ruas e avenidas centrais da cidade. Nesta quarta-feira, o colorido das crianças será substituído pelo vazio que a pandemia exige e o encanto do ato cívico ficará para o ano que vem.

Aliás, não foram apenas as comemorações do aniversário da cidade que não puderam ser realizadas. A tradicional Festa do Trabalhador, no dia 1º de maio, que proporcionava alegria, lazer e entretenimento aos ibateenses, com diversos shows e sorteio de prêmios, também ficou para o próximo ano.

“Esperamos que tudo isso acabe logo e que o mundo volte a sua normalidade. Ibaté é uma cidade que cresce e mantém viva sua história e suas conquistas. Aproveito para parabenizar cada cidadão ibateense que, mesmo com tudo o que está acontecendo, não perde a sua fé e continua lutando pelo progresso e crescimento da nossa cidade. Parabéns, Ibaté”, finaliza Zé Parrella.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também