Ibaté comemora seus 130 anos com uma programação diversificada

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté comemorou os 130 anos da cidade com uma programação diversificada, que contou com uma grandiosa participação da população ibateense e de toda a grande região.

Entre os dias 28 de maio e 25 de junho, o público participou de diversos eventos, dentre eles, o Jogo com a Seleção Master de Futebol que reinaugurou o Complexo Esportivo “Dagnino Rossi”; o 32º Rodeio de Ibaté; o 4º Festival de Balonismo; o 1º Parafly; Motocross; o tradicional Desfile Cívico-Militar; além de eventos esportivos e grandes shows.

Fechando a programação, no último final de semana, a programação contou com o 1º Parafly Ibaté, na sexta (23), no sábado (24) e domingo (25), com revoada dos pilotos de paramotor e paratrike.

No dia 24, as comemorações do aniversário de Ibaté tiveram início com a entrega oficial do novo Terminal Rodoviário Ibaté. Em seguida, aconteceu o tradicional Desfile Cívico-Militar, que abrilhantou e encantou a todos na Avenida São João. No período da tarde, foi a vez dos balões colorirem os céus da cidade com o 4º Festival de Balonismo.

À noite, o Bispo Diocesano, Dom Luiz Carlos Dias presidiu ao lado dos padres João Morales, Luiz Antenor e Julio Cesar, uma missa em ação de graças pelos 130 anos de Ibaté, na Igreja Matriz.

A população também pode assistir ao Night Glow (uma apresentação de balões estáticos e iluminados), na Pirâmide. Os eventos de sábado se encerraram com o maravilhoso show de Matogrosso & Mathias, que registrou um grandioso público também na Pirâmide.

O desfile cívico-militar retratou os mais variados setores do serviço público e homenageou os profissionais que dedicam seu trabalho à garantia que os cidadãos sejam sempre tratados com respeito e carinho, contando com as presenças do Tiro de Guerra 02-035 de São Carlos; da Banda Marcial de Ibaté e seu corpo coreográfico; da Banda Marcial Prof. Alfeu Luiz Gasparini de Ribeirão Preto; da Banda Marcial do Senai de Limeira; dos alunos das Escolas Municipais e Estaduais; do Centro Cultural; dos frequentadores da Melhor Idade, que desfilaram de Jardineira e representaram a vinda dos imigrantes que ajudaram a construir a história dos 130 anos de Ibaté, entre outras atrações que fizeram deste, um dos melhores Desfiles Cívico-Militar da história da cidade.

“Agradeço o empenho de cada servidor público municipal, por fazer deste um desfile maravilhoso. Foi um desfile memorável, um dos melhores que Ibaté assistiu”, destacou o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella.

Inauguração

A Prefeitura de Ibaté realizou a cerimônia de inauguração oficial do novo Terminal Rodoviário Ibaté.

O descerramento da placa inaugural antecedeu o desfile cívico-militar. Ao término do desfile, a população pode comparecer e visitar as instalações da nova rodoviária.

“Mais uma obra histórica para a nossa cidade. É uma obra que Ibaté precisava. É um marco significativo do progresso da nossa cidade, que vem crescendo a cada dia”, destacou o prefeito.

Além do prefeito Zé Parrella, a cerimônia contou com a presença do presidente da Câmara, Horácio Sanchez; da vice-prefeita Ivani Almeida da Silva; da ex-prefeita Lu Spilla; do ex-prefeito e secretário de Assuntos Jurídicos, Dr. Alessandro Rosa; dos vereadores Valentim Fargoni, Marino Motos, Waldir Siqueira e Ivan Lins; e demais autoridades de Ibaté e região.

Mais eventos

No domingo, 25, a programação teve início logo pela manhã, com a Corrida de Aniversário de Ibaté 130 anos - 5 km. Participaram 500 atletas da cidade e da região. A largada da corrida, aconteceu pontualmente às 8 horas, defronte ao Paço Municipal. A chegada foi no mesmo local.

A Secretaria Municipal de Esportes também realizou no Ginásio Municipal “Donato Rocitto”, o Festival de Karatê, e no Complexo Esportivo Parrellão, as finais do torneio de diversas modalidades esportivas.

Por volta das 16h, paramotores, paratrikers e os balões voltaram a colorir os céus da cidade, proporcionando um verdadeiro show aéreo. Chamou atenção o número grandioso de pessoas que acompanharam os eventos.

À noite, na Pirâmide, o prefeito agradeceu aos pilotos e equipes, entregando-lhes troféus e medalhas de participação.

A programação teve uma atração surpresa: João Carlos & Bruno. A dupla, que é formada pelos irmãos de São Carlos, executou grandes sucessos da música sertaneja raiz, bem como, diferentes variações da arte de tocar a viola.

As Festividades dos 130 anos, ficou por conta do show de Ataíde & Alexandre. Considerada uma das duplas mais tradicionais do Brasil, os sertanejos embalaram milhares de pessoas ao som de sucessos como “Laço Aberto”; “Deus me Livre”; “Doces Palavras”, entre tantas outras canções.

Zé Parella agradeceu todos os envolvidos na organização das festividades. “Obrigado a cada um dos funcionários públicos envolvidos, bem como, a nossa população que participou e prestigiou nossos eventos. Todos estão de parabéns. Ano que vem tem muito mais”, finalizou.

