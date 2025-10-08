(16) 99963-6036
quarta, 08 de outubro de 2025
Dia das crianças

Ibaté celebra o Dia das Crianças neste sábado na Mata do Alemão

Evento gratuito terá brinquedos, trenzinho, pipoca e algodão-doce

08 Out 2025 - 11h35Por Jessica CR
A alegria vai tomar conta de Ibaté neste fim de semana! A Prefeitura Municipal promove neste sábado, 12 de outubro, uma manhã especial em comemoração ao Dia das Crianças, com muita diversão e atividades gratuitas para toda a família.

O evento será realizado das 9h às 12h, na Pirâmide da Mata do Alemão, e promete encantar o público com uma programação repleta de brincadeiras, sorrisos e momentos inesquecíveis. As crianças poderão se divertir em brinquedos infláveis, aproveitar o passeio de trenzinho e saborear pipoca e algodão-doce, tudo preparado com muito carinho pela equipe organizadora.

De acordo com a Prefeitura, a iniciativa tem como objetivo proporcionar lazer, integração e alegria, valorizando o sorriso e a felicidade das crianças ibateenses.

O prefeito Ronaldo Venturi convida toda a população para participar da celebração.“Queremos celebrar esse dia especial com muito amor e diversão, fortalecendo os laços familiares e garantindo que nossas crianças tenham um momento inesquecível”, destacou o prefeito.

Dia das Crianças em Ibaté
12 de outubro (sábado) das 9h às 12h
Pirâmide da Mata do Alemão

