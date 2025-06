Ibaté celebra 132 anos com programação especial para toda a família

A programação inclui quermesses tradicionais, shows musicais, encontro de carros antigos, festival de música popular e gospel, desfile Cívico, revoada de balões, aeromodelismo, trenzinho gratuito, brinquedos para as crianças e a tradicional corrida aniversário de Ibaté.

O prefeito Ronaldo Venturi destacou a importância das festividades e aproveitou para fazer um convite especial à população. “É com muita alegria que convidamos todas as famílias ibateenses para participarem desta grande celebração. Nossa cidade completa 132 anos com muito orgulho de sua história e queremos que cada morador se sinta parte desta conquista. Preparamos uma programação com muito carinho, pensando em todos os públicos. Venham viver esse momento com a gente, celebrar nossas raízes e construir juntos um futuro ainda melhor para Ibaté.”

As atividades têm início no dia 14 de junho (sábado) com as tradicionais quermesses das paróquias locais e se estendem até o fim do mês, com o encerramento marcado por uma corrida esportiva e a emocionante revoada de balões.

Programação das Festividades – 132 anos de Ibaté

14 de junho (sábado)

Quermesse – Paróquia Santo Antônio (Jardim Mariana), às 19h

Quermesse – Paróquia Nsa. Sra. do Perpétuo Socorro (Jardim Cruzado), às 19h

15 de junho (domingo)

Encontro de Carros Antigos, das 7h às 12h (Pirâmide)

Quermesses na paróquia de Santo Antônio e Paróquia Nsa. Sra. do Perpétuo Socorro às 19h

21 de junho (sábado)

1º Encontro de Aeromodelismo, às 14h

Show com Banda Quinta Avenida, das 18h às 23h (Pirâmide)

Trenzinho e Praça de Alimentação, das 18h às 23h (Pirâmide)

Quermesses da paróquia Santo Antônio e na Paróquia Nsa. Sra. do Perpétuo Socorro, a partir das 19h. Na paróquia São João Evangelista no Centro começa às 18h.

22 de junho (domingo)

Desfile Cívico, das 9h às 12h na Avenida São João em frente a Rodoviária.

1º Festival de Música Popular de Ibaté, das 16h às 21h (Pirâmide)

Praça de Alimentação durante todo o dia

Quermesses da paróquia Santo Antônio e na Paróquia Nsa. Sra. do Perpétuo Socorro, a partir das 19h. Na paróquia São João Evangelista no Centro começa às 18h.

24 de junho (terça-feira – Aniversário da Cidade)

Brinquedos e trenzinho gratuito, das 9h às 12h (Pirâmide)

Praça de Alimentação durante o dia

Quermesses na paróquia Santo Antônio e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro às 19h

28 de junho (sábado)

Revoada de Balões durante o dia

Carreata e Night Glow – espetáculo de balões iluminados, às 18h (Pirâmide)

1º Festival Gospel de Ibaté, das 19h às 23h (Pirâmide)

Praça de Alimentação, das 18h às 23h

Quermesses da paróquia Santo Antônio e na Paróquia Nsa. Sra. do Perpétuo Socorro, a partir das 19h. Na paróquia São João Evangelista no Centro começa às 18h.

29 de junho (domingo)

Corrida Aniversário de Ibaté, às 7h30 (Campo Municipal)

Revoada de Balões às 7h30

Praça de Alimentação durante o dia no Campo Municipal

Quermesses da paróquia Santo Antônio e na Paróquia Nsa. Sra. do Perpétuo Socorro, a partir das 19h. Na paróquia São João Evangelista no Centro começa às 18h.

Mês de Julho

Quermesse – Paróquia São João Evangelista (Centro) nos dias 5, 6, 12 e 13/07, a partir das 18h

As festividades refletem o espírito acolhedor e vibrante de Ibaté, valorizando a cultura local, a fé e o lazer.

