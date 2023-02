Ibaté | CDHU realiza de campanha de regularização de débitos

SIGA O SCA NO

A Prefeitura de Ibaté informa que a CDHU vai enviar correspondências às residências e mensagens de SMS aos celulares de mutuários ibateenses com prestações em atraso, para que possam regularizar seus débitos com condições especiais: sem exigência de entrada, sem juros de atraso e sem juros no parcelamento, válidas até 31 de março.

O mutuário receberá um código de acesso (seis dígitos) e acessando o site da CDHU (www.cdhu.sp.gov.br), informando o número da conta/contrato mais o código fornecido, será disponibilizado o melhor acordo possível, dividindo o débito até o final do contrato, respeitada o valor da parcela mínima de acordo de 5% do salário mínimo atual: R$ 65,10, que será acrescentada a prestação mensal.

Caso o mutuário esteja em atraso e não receba a correspondência ou tenha alguma dificuldade em acessar o site e fazer o acordo, poderá ligar no ALÔ CDHU 0800-000-2348, segunda a sexta das 8h às 20h e sábados das 8h às 14h) e solicitar o acordo por telefone.

Para contratos com acordos judiciais ainda não executados, também é possível negociar, devendo o mutuário procurar o Escritório Regional da CDHU para fazer o agendamento no CEJUSC; os contratos já acionados judicialmente deverão encaminhar e-mail para o endereço acordojuridico@cdhu.sp.gov.br, para conhecer as alternativas de acordo possíveis.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Escritório Regional da CDHU pelo telefone (016) 2108-2662. As correspondências foram postadas dia 17 de fevereiro devendo chegar nas residências após o feriado de Carnaval.

Leia Também