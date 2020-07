Ibaté aumenta efetivo da Guarda Municipal em 25% e investe na corporação

Curso de formação dos novos Guardas Municipais de Ibaté: 600 horas de aulas teóricas e práticas, seguindo a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (SENASP)

A Guarda Civil Municipal de Ibaté vem passando por melhorias importantes em um processo contínuo, que começou com a adequação da Lei Municipal n. 3.149/2019, ao Estatuto Geral das GM (13022/2014).

Nesse processo, a Prefeitura implantou a Base da Guarda Municipal 153 com videomonitoramento, a Guarda Municipal Feminina e adquiriu coletes balísticos, rádios HTs, tonfas, motocicletas, carros para rondas e, na última semana, entregou 82 kits do novo fardamento para toda a corporação.

No início de julho, a Prefeitura também efetivou a contratação de mais 10 Guardas Municipais, representando um aumento de 25% no seu efetivo, que passou a contar com 41 agentes.

Esse significativo crescimento da GCM marca o início do processo de formação direcionada a esses profissionais. Pela primeira vez na história do município, os novos guardas estão passando por um curso de formação, assim como, os que já fazem parte da corporação iniciarão cursos de capacitação.

O prefeito José Luiz Parella ressaltou que o curso de formação oferecido possibilita o ingresso de guardas totalmente capacitados, eficientes e cientes das suas responsabilidades para com a sociedade ibateense. "Estamos preparando nossos guardas para enfrentar situações do dia a dia da melhor forma possível. São eles que fazem a segurança, a preservação do patrimônio público e agora, neste momento de pandemia, executam ações contra o coronavírus em favor da saúde pública”, afirmou.

Formação

O comandante da GCM, Vitor Reis, explicou que os novos guardas já terminam a primeira fase do curso de formação, que foi realizado na Academia Municipal no Jardim América e no Centro de Referência da Melhor Idade.

Os temas abordados nessa fase foram: conhecimentos técnicos na área de procedimentos operacionais em segurança publica; doutrinas institucionais; gerenciamento de crises envolvendo atos suicidas; o papel da guarda municipal perante a sociedade; polícia comunitária; segurança de serviços, bens e instalações municipais; atribuições do poder de polícia no âmbito administrativo; controle de acesso; combate fiscalização e cuidados referente ao COVID-19; escrituração administrativas e ocorrências; atendimento pré-hospitalar; combate a incêndios; uso progressivo e escalonado da força em controles de multidão e grandes eventos; defesa e busca pessoal; e patrulhamento motorizado ostensivo.

"Passaremos, agora, para a segunda fase do curso com enfoque na parte burocrática importante para a GM. Estaremos, assim, aptos para desenvolver um serviço de qualidade para a população de Ibaté", complementou o comandante da GCM, Vitor Reis.

Curso de formação

Com 600 horas de curso de formação para os novos Guardas Municipais foram ministradas aulas teóricas e práticas, seguindo a matriz curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (SENASP), com a seguinte equipe:

Coordenador e Moderador do curso de formação comandante: Vitor Reis (Comandante da GCM Ibaté)

Professor e coordenador: Fábio Marques (Centro de Especialização Formação e Aperfeiçoamento Profissional - C.E.F.A.P)

Escrituração operacional: Michael Yabuki (Comandante da Guarda Municipal de São Carlos)

Instrutor GCM de Bebedouro: Marques - Técnicas Operacionais Padrão (T.O.P. GCM)

Palestrante sobre a Lei Municipal e Atribuições das Guardas Civis Municipais com GCM de Paulínia: Eliel Miranda (Canal Azul Marinho)

Instrutor de Atendimento Pré-Hospitalar (APH e APH Tático): Rafael, Thiago e Carlos (Salvar Consultorias e Treinamentos)

Instrutor de BastãoTonfa: Leonardo Lange (GCM de Limeira)

Instrutor de Imobilizações com bastão Tonfa: Oliveira (GCM de Ibaté)

Instrutor de bastão Tonfa e algemamento Instrutor em Krav Maga Fábio Ramos.

Defesa Pessoal Mestre de Taekwondo Rafael Nicolau e Professor de Karatê Elsio

Ordem unida pelo GCM de Ibaté Prata Vieira

Escola C.E.S.D corpo docente para aulas teóricas (Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos).

Novo fardamento para toda corporação

Concluído a primeira fase da formação, os novos guardas municipais receberam na última semana fardamento completo e equipamentos de segurança, com coletes balísticos de última geração, respeitando o nível de proteção estabelecido pelo Exército Brasileiro.

Para manter a padronização da corporação foram adquiridos também novo fardamento para todos os membros da Guarda Municipal de Ibaté. Ao todo foram 82 kits com calça, camisa, jaqueta, coturno, bonê e cinto.

A GCM Jóice Fabiana de Souza, há quase nove anos na corporação, registrou que esse é o melhor fardamento que recebeu: "O conjunto veio completo, com as logomarcas bordadas todas padronizadas e com qualidade muito boa. A jaqueta é funcional, impermeável e refletiva, além de ser muito bonita".

Durante entrega simbólica dos fardamentos, o prefeito Zé Parella reforçou que os investimentos com segurança de Ibaté devem continuar. "Vamos continuar as melhorias da Guarda Civil Municipal de Ibaté. Já está em estudo, inclusive, a aquisição de armas de choque e espargidores de agente pimenta, equipamentos que são controlados pelo exército e que também exigem capacitação individual para serem usados. Será mais uma importante ferramenta para nosso agente e para a segurança de Ibaté".

