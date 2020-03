Ibaté atualiza os números da pandemia de coronavírus

Crédito: Pixabay

A criança de um ano e quatro meses, que estava internada no Hospital Municipal, teve alta médica e aguarda o resultado para suspeita de

COVID-19, em isolamento domiciliar.



Já a profissional da Saúde de 43 anos, que estava em isolamento domiciliar, precisou ser internada nesta sexta-feira (27), no Hospital

Municipal de Ibaté e foi transferência para a Santa Casa de São Carlos. Ela apresenta um quadro de síndrome respiratória aguda grave.



Assim sendo, até às 18 horas de hoje, Ibaté registra 02 casos suspeitos em isolamento domiciliar (sendo uma estudante da UFSCar e uma criança de

um ano e quatro meses), 01 caso suspeito em internação e 01 óbito suspeito por Covid-19.



Em todos os casos, a Secretaria Municipal da Saúde aguarda os resultados das amostras que foram encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz, em São

Paulo.



A Secretaria Municipal de Saúde reforça o pedido para que todos fiquem em casa. O isolamento social é a melhor forma de prevenir a disseminação

do coronavírus na nossa cidade.

