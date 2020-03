Ibaté atinge 77% do público alvo na primeira etapa da vacinação contra a gripe

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, divulgou nesta segunda-feira, 30, o primeiro balanço das vacinas contra a influenza no município.

De acordo com os números divulgados, até o momento, Ibaté vacinou 77% do público alvo da primeira etapa da campanha. “Isso significa que dos 2,7 mil idosos, a gente já conseguiu vacinar cerca de 2 mil. Dos 380 profissionais da saúde existentes no município, já vacinamos 330”, contou a secretária adjunta da Saúde, Elaine Sartorelli Breanza.

Elaine ressaltou que a partir de agora não serão mais utilizadas as unidades escolares para vacinar a população. “O nosso maior problema era a aglomeração de pessoas. Como não iremos mais ter esse problema, por conta de vacinarmos rapidamente esse número expressivo de pessoas, nesse momento a gente vai disponibilizar a vacina em todas as unidades de saúde e esperamos chegar aos 100% de pessoas vacinas até o dia 15 de abril”, ressaltou.

A secretaria adjunta da saúde lembra que foi muito positivo abrir as escolas para a vacinação. “Nesse momento, que vivemos uma disseminação em todo o mundo do COVID19, foi muito bom proteger nossos idosos. Aqui em Ibaté, até o momento, não temos nenhum caso confirmado do novo coronavírus, mas toda precaução é necessária. Muitas mudanças foram adotadas para melhor atender a nossa população”, explicou.

