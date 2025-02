Ibaté adere ao Programa Alimentando o Futuro da FIESP, apoiado pelo Governo do Estado

O prefeito de Ibaté, Ronaldo Venturi, esteve nesta quarta-feira (26) na sede da FIESP, em São Paulo, para oficializar a adesão do município ao Programa Alimentando o Futuro, que conta com o apoio do Governo do Estado. A iniciativa, desenvolvida pela FIESP em parceria com o CIESP e o SESI-SP, tem como objetivo garantir alimentação adequada para crianças de 0 a 10 anos, promovendo saúde e desenvolvimento infantil.

Durante o encontro, Venturi reforçou que Ibaté será um dos 69 municípios contemplados pelo programa, com foco no fortalecimento das ações de nutrição, além da capacitação de nutricionistas e merendeiras da rede municipal. “Investir na alimentação das nossas crianças é investir no futuro da cidade. Com essa parceria, garantimos mais saúde e melhores condições de desenvolvimento para os pequenos ibateenses”. destacou o prefeito.

Na oportunidade, o prefeito dialogou com o Secretário de Estado de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, com o Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, e com o Presidente da FIESP, Josué Gomes.

Também participaram do encontro a secretária municipal da Educação, Rosângela Oliveira (Nova), o secretário municipal da Saúde, Diangeles Chagas, e o chefe da Divisão de Comunicação, Guilherme Santos, reforçando a importância da atuação conjunta entre as pastas para garantir a plena efetividade do programa em Ibaté.