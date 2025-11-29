Ibaté abre Natal com iluminação e noite de emoção na Praça Central

A noite de sexta-feira, 28 de novembro, ficará registrada na memória dos moradores de Ibaté. A cidade deu início às festividades de Natal com uma programação repleta de fé, emoção e encantamento, marcada pela inauguração oficial da iluminação natalina na Praça Central — que brilhou como nunca.

As celebrações começaram com uma missa especial na Igreja Matriz São João Evangelista. Em clima de união e espiritualidade, famílias e membros da comunidade participaram de um momento de reflexão e gratidão, abrindo o período mais acolhedor do ano.

Em seguida, a Praça Central se transformou em um cenário mágico para a inauguração das Luzes de Natal e do Presépio em tamanho natural. Cores vibrantes, luzes cintilantes e detalhes preparados com cuidado emocionaram o público, que acompanhou encantado cada instante da celebração. A atmosfera de brilho e simbolismo trouxe à cidade um sentimento renovado de esperança.

Outro ponto marcante da noite foi a inauguração do Presépio artesanal “Angelin Perruci”, na Igreja Centenária. A obra, confeccionada com dedicação e respeito às tradições locais, reforça a identidade cultural de Ibaté e mantém viva a memória afetiva da comunidade.

O prefeito Ronaldo Venturi destacou a importância e o significado da abertura natalina.

“É sempre uma alegria imensa celebrarmos juntos o início do período natalino em nossa cidade. Preparamos tudo com muito carinho para que as famílias de Ibaté possam viver esse momento especial jamais visto na história da cidade. Convido todos a estarem conosco neste primeiro final de semana de festividades", afirmou.

Programação do fim de semana

As atrações continuam ao longo do primeiro fim de semana natalino:

Sábado (29), às 20h30: apresentação da banda Renovare, da Paróquia do Perpétuo Socorro do Jardim Cruzado, na Praça Central.

Domingo (30), às 20h: chegada do Papai Noel da ONG Fábrica da Alegria, seguida por show especial do cantor Rafa Custódio.

