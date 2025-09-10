(16) 99963-6036
quarta, 10 de setembro de 2025
Horta Municipal de ibaté é fechada temporariamente devido à superlotação de cães abandonados

10 Set 2025 - 14h28Por Jessica Carvalho R.
A Prefeitura Municipal de Ibaté anunciou o fechamento temporário da Horta Municipal ao público. A entrada será permitida apenas para pessoas que levarem animais às consultas veterinárias já agendadas no local.

A medida foi adotada em razão da superlotação de cães em situação de abandono, recolhidos e atualmente abrigados na unidade. Segundo a administração, a presença dos animais pode oferecer riscos aos frequentadores.

Atualmente, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) dispõe de 19 baias com capacidade para 48 cães, todas já ocupadas. Para melhorar as condições de acolhimento e assegurar o bem-estar dos animais, a Prefeitura informou que está em andamento a construção de 20 novas baias.

O fechamento temporário permanecerá até que os animais sejam realocados em espaço adequado, após a conclusão das obras de ampliação do CCZ.

