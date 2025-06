Honda paralisa produção e trabalhadores entram em férias coletivas

A linha de produção da Honda em Itirapina: O investimento de R$ 4,2 bilhões foi anunciado há quase um ano, no dia 19 de abril de 2024; montadora anunciará novo modelo de SUV este ano - Crédito: Divulgação

A fábrica de automóveis da Honda de Itirapina, a 25 quilômetros de São Carlos, iniciou hoje, 23 de junho, as férias coletivas de seus trabalhadores. A paralisação na produção não se deve à alguma crise ou problemas do mercado, mas sim a uma interrupção já planejada dentro do cronograma anual da empresa.

A empresa deve prosseguir este ano com a renovação de suas linhas de produção dentro dos projetos de sustentabilidade e descarbonização. O objetivo final é a substituição do motor à combustão por motores híbridos com uso de etanol e de eletricidade. Com isso, a montadora espera criar 1.700 novos empregos diretos e mais de 3.500 indiretos.

O investimento de R$ 4,2 bilhões foi anunciado há quase um ano, no dia 19 de abril de 2024. Será produzido no Brasil um novo modelo híbrido-flex de SUV, a ser lançado ainda este ano.

A montadora apresentará exclusiva tecnologia híbrida-flex da Honda, produção local da nova geração do SUV de entrada e aumento de volume de produção e geração de empregos no país. Os novos motores somarão etanol e eletricidade.

Além disso, haverá o desenvolvimento de cadeia de suprimentos-chave para esses modelos. A empresa espera, com esses investimentos, criar 1.700 novos empregos diretos e mais de 3.500 indiretos. A fábrica de Itirapina já atua com segundo turno de produção há quase um ano.

A Honda deve completar sua transição para energias renováveis até 2050, vê na tecnologia do etanol um fator de convergência com sua política de descarbonização.

NOVO CICLO – O presidente da Honda para a América do Sul, Arata Ichinose, anunciou há um ano ao presidente Lula o novo ciclo de investimentos da Honda no Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu Ichinose no Palácio do Planalto.

O presidente Lula ouviu de Ichinose um histórico da presença da Honda no Brasil. A empresa começou operações no país há mais de 50 anos, mantém fábrica de motocicletas em Manaus, que já fabricou mais de 30 milhões de unidades, produção de veículos em Sumaré e Itirapina-SP e parque eólico em Xangri-La-RS, além de escritório em São Paulo. A Honda tem R$ 9 bilhões em estoque de investimentos no Brasil, considerando apenas o setor automotivo.



