Homens urinam em praça pública, causando confusão generalizada

08 Out 2023

Uma confusão generalizada deixou algumas pessoas feridas nesta noite de sábado (07), em uma praça pública, na cidade de Dourado.

De acordo com o boletim de ocorrência, três homens urinaram no local, na presença de outras pessoas, inclusive mulheres e crianças, despertando revolta nos frequentadores da praça e dois homens foram reclamar com os "mijões", tendo início uma confusão generalizada, na qual outras pessoas se envolveram e começaram a atirar pedras, umas nas outras.

Uma criança, filha de um dos homens que foram reclamar, levou uma pedrada na cabeça, e um dos autores, na perna, sendo ambos socorridos ao hospital de Dourado.

A briga foi encerrada na praça, mas continuou na residência de um dos envolvidos, onde um dos autores foi atingido no pescoço por um chumbinho de uma arma de airsoft, necessitando ser socorrido e transferido para a Santa Casa de São Carlos para passar por cirurgia, para remover o chumbinho.

O outro acusado havia ido embora do local quando a polícia chegou, mas voltou depois, bastante alterado, armado com um facão e já foi logo avançando sobre os homens que reclamaram da atitude deles, por isso foi necessário um dos policiais atirar contra ele com uma arma de eletrochoque.

Os envolvidos foram conduzidos ao plantão policial, para esclarecimento dos fatos.

