Notas falsas apreendidas - Crédito: PMRv

Na madrugada de terça-feira (11), a Polícia Militar Rodoviária prendeu quatro homens em posse de 21 cédulas falsas de R$ 100,00. A abordagem ocorreu na praça de pedágio de Jaú, localizada no quilômetro 199 da SP-255, rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. O grupo estava em um veículo Chevrolet Cruze, de cor branca.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram algumas notas falsas com um dos passageiros do banco dianteiro. Em seguida, ao vistoriar o interior do veículo, localizaram o restante das cédulas no assoalho e no porta-luvas.

Origem do dinheiro falso

Segundo o Tenente Thiago Silva, comandante da Base da Polícia Militar Rodoviária Operacional de Jaú, um dos detidos confessou que os quatro homens estiveram na cidade de São Carlos, onde adquiriram as notas falsas e pretendiam utilizá-las na região de Jaú e Bauru.

Três dos suspeitos possuíam antecedentes criminais, incluindo passagens anteriores pelo uso de dinheiro falso. Todos os envolvidos foram encaminhados à Polícia Federal de Bauru, onde o dinheiro falso foi apreendido. Após depoimentos que duraram várias horas, os quatro permaneceram presos por uso de cédulas falsas e associação criminosa. O veículo também foi guinchado para o pátio da PF.

Investigação sobre derrame de notas falsas

A Polícia Federal de Bauru já investiga o novo derrame de notas falsas na região e alertou sobre a possibilidade de uma produção clandestina instalada em São Carlos. A suspeita é de que o esquema esteja distribuindo dinheiro falso para diversas cidades do estado de São Paulo.

