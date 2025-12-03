Homem vítima de homicídio é identificado em Descalvado

Crédito: SCA

Foi identificado como Rafael Ortiz Gonçalves o homem morto a tiros no início da noite de terça-feira (2) no bairro Portal dos Coqueiros, em Descalvado.

Rafael, que estava dentro de um Honda Civic prata, foi encontrado já sem vida na Rua Portugal, esquina com a Rua Albino Vicente Sichiroli. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na região da cabeça. A vítima possuía antecedente criminal por tráfico de drogas..

Policiais militares da 3ª Cia do 38º BPM/I atenderam a ocorrência, mas nenhum suspeito foi identificado ou detido até o momento. A Polícia Civil investiga o caso.

