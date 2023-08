Homem vai ao motel e dorme; jovem aproveita e faz gastança

Imagem Ilustrativa - Crédito: Pixabay

Na madrugada passada, um jovem de 26 anos levou uma moça de 24 anos a um motel em Matão, com a intenção de compartilharem um momento íntimo e afetuoso. No entanto, o que ele não imaginava era que, após o encontro amoroso, ele acabaria pegando no sono, enquanto sua acompanhante estava faminta e com vontade de se divertir.

Esse incidente peculiar levou a uma intervenção policial, com duas viaturas da Polícia Militar sendo chamadas ao local pela atendente do estabelecimento.

Segundo o relato da funcionária à Central de Emergência 190, um casal havia permanecido por diversas horas no quarto do motel, consumindo alimentos e bebidas, porém, no momento de encerrar a estadia, demonstraram relutância em efetuar o pagamento.

O jovem envolvido explicou que inadvertidamente caiu no sono após o encontro e dormiu por várias horas. Supondo que seu parceiro tivesse fundos suficientes para cobrir os gastos, que totalizavam R$ 150, ele acabou por consumir chocolates e bebidas do frigobar do quarto.

Quando o momento de pagar a conta chegou e o valor ultrapassou os R$ 900, o jovem ficou alarmado e se recusou a quitar a dívida. Embora não tenha havido violência ou ameaças, a situação levou à intervenção das autoridades, que enviaram duas viaturas ao local.

Embora se recusar a pagar uma conta possa não ser considerado crime, as forças policiais foram acionadas para mediar a situação. Após avaliar a circunstância e não encontrando necessidade de medidas adicionais, os policiais deixaram o local.

O jovem, no entanto, prometeu resolver o problema financeiro em uma data posterior, o que foi registrado em um relatório pela Polícia Militar, documentando o incidente e as ações tomadas pelas autoridades.

