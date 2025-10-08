(16) 99963-6036
quarta, 08 de outubro de 2025
Homem que morreu em acidente com caminhão em Ribeirão Bonito será sepultado em Mococa

08 Out 2025
Após permanecer vários dias internado, o ajudante de caminhão Júlio César de Oliveira, de 34 anos, faleceu na madrugada desta quarta-feira (8), na Santa Casa de Araraquara, onde estava internado desde o grave acidente ocorrido no dia 26 de setembro.

O corpo foi transladado nesta quarta-feira para Mococa, cidade natal da vítima, onde será sepultado.

O acidente

Júlio estava em um caminhão que colidiu com outro veículo e caiu de uma ponte, despencando em uma ribanceira na estrada que liga Ribeirão Bonito a Trabiju. Ele ficou preso nas ferragens e foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Ambulância, sendo encaminhado em estado grave ao hospital.

Durante o período de internação, o ajudante passou por cirurgias e teve a perna direita amputada, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi constatado às 3h45 da manhã pela médica plantonista.

