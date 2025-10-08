Homem que morreu em acidente com caminhão em Ribeirão Bonito será sepultado em Mococa

Saiba Mais Região Após dias internado, ajudante de caminhão vítima de acidente em Ribeirão Bonito morre no hospital

Após permanecer vários dias internado, o ajudante de caminhão Júlio César de Oliveira, de 34 anos, faleceu na madrugada desta quarta-feira (8), na Santa Casa de Araraquara, onde estava internado desde o grave acidente ocorrido no dia 26 de setembro.

O corpo foi transladado nesta quarta-feira para Mococa, cidade natal da vítima, onde será sepultado.

O acidente

Júlio estava em um caminhão que colidiu com outro veículo e caiu de uma ponte, despencando em uma ribanceira na estrada que liga Ribeirão Bonito a Trabiju. Ele ficou preso nas ferragens e foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Ambulância, sendo encaminhado em estado grave ao hospital.

Durante o período de internação, o ajudante passou por cirurgias e teve a perna direita amputada, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi constatado às 3h45 da manhã pela médica plantonista.

