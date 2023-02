Homem que matou a ex e a enteada é condenado a mais de 44 anos de prisão

SIGA O SCA NO

Mãe e filha foram assassinadas em Américo Brasiliense - Crédito: arquivo pessoal

O homem que matou a ex-companheira e a enteada na cidade de Américo Brasiliense/SP, em dezembro de 2019, foi condenado a 44 anos, 2 meses e 25 dias em regime fechado. O julgamento aconteceu nesta sexta-feira (3).

O crime que chocou a região ocorreu na madrugada de natal. Uermes de Almeida Lopes, de 32 anos, não aceitava o término do relacionamento. Ele pulou o muro da casa das vítimas e primeiramente atacou sua enteada Carolane Moreira Almeida, de 18 anos, com nove golpes de faca. Ela morreu no local.

Em seguida foi atrás da ex-companheira Gileide de Souza Moreira, de 34 anos, que também acabou sendo atingida com facadas. Ela chegou a ser socorrida até um hospital, mas faleceu no mesmo dia.

Após os crimes, Uermes ainda tentou tirar a própria vida cortando o pescoço, mas acabou sobrevivendo.

Ainda cabe recurso das penas impostas pela Justiça.

Leia Também