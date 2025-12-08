(16) 99963-6036
Homem que estava desaparecido é encontrado morto em canavial

08 Dez 2025 - 06h23Por Da redação
A Polícia Militar e a Polícia Civil localizaram, neste domingo (7), o corpo de um homem que estava desaparecido desde 1º de dezembro de 2025. A vítima foi identificada como Valdeli José dos Santos, 51 anos, encontrada em uma área de canavial na via Clito Bastia, km 03, região do bairro Vila Verde, próximo ao distrito industrial de Silvânia, em São Carlos.

O caso começou quando funcionários de uma usina, que realizavam colheita de cana, encontraram uma bicicleta azul abandonada em uma rua interna do canavial. Para liberar a passagem das máquinas, o objeto foi retirado, e a supervisão foi alertada. Como já havia o registro de desaparecimento de um homem com bicicleta semelhante, a Polícia Militar foi acionada via 190.

Durante a semana, uma equipe da Guarda Civil Municipal auxiliou nas buscas, inclusive com o uso de drone para varreduras aéreas na zona rural. Com a chegada da PM ao local, a bicicleta foi fotografada e enviada aos familiares, que confirmaram ser de Valdeli.

Nas buscas pelo entorno, os policiais perceberam um forte odor vindo do interior do canavial. Aproximadamente 50 metros para dentro da plantação, o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição.

Ao lado do cadáver, uma sacola plástica com um invólucro de inseticida foi localizada. A perícia foi acionada e realizou os trabalhos técnicos no local.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e aguarda laudos para apontar a causa.

