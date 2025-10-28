(16) 99963-6036
Homem procurado pela Justiça é preso após se envolver em briga com o filho adolescente

28 Out 2025 - 09h30Por Da redação
A Polícia Militar de Ibaté atendeu uma ocorrência de violência doméstica na madrugada desta segunda-feira (27), em uma residência no Jardim Nosso Teto.

Segundo o boletim de ocorrência, um homem de 37 anos e o filho, um adolescente de 15 anos, teriam se desentendido e entrado em luta corporal dentro da casa. Durante a briga, o adolescente teria desferido um soco no rosto do pai, que por sua vez o ameaçou com uma faca de cozinha.

A curadora, uma jovem de 19 anos, teria tentado intervir e acabou sendo empurrada, mas não sofreu lesões aparentes.

Durante a abordagem, os policiais consultaram os dados do homem e constataram que havia contra ele um mandado de prisão, expedido em junho deste ano. Diante disso, ele foi detido e levado ao Centro de Triagem de São Carlos.

O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica e será apurado pela delegacia da área responsável.

A faca utilizada na ameaça foi apreendida.

