Homem procurado pela Justiça é preso após agredir mulher no Jardim Cruzado, em Ibaté

Delegacia de Ibaté

A Guarda Civil Municipal de Ibaté prendeu um homem de 28 anos procurado pela Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia, após ele agredir uma mulher no Jardim Cruzado.

A equipe da GCM estava em patrulhamento na praça do parquinho, na Rua Benedito Barreto, quando foi alertada por populares de que um homem trajando blusa azul e calça jeans estaria agredindo uma mulher de vestido preto, que estava acompanhada de uma criança.

Os agentes se deslocaram rapidamente até o local informado e encontraram a vítima caída na calçada com a criança. A mulher confirmou a agressão e descreveu as características do autor. Durante patrulhamento, os guardas localizaram o suspeito na Avenida São João, próximo ao complexo social. Ele foi reconhecido pela vítima como o agressor.

Ambos foram levados ao hospital para a realização de exame de corpo de delito. Durante consulta no sistema, foi constatado que o homem era procurado pela Justiça. Diante disso, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ibaté, sendo posteriormente recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

