(16) 99963-6036
sexta, 05 de setembro de 2025
Região

Homem procurado morre em confronto com o BAEP

05 Set 2025 - 07h10Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
BAEP - Crédito: Fala MatãoBAEP - Crédito: Fala Matão

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar resultou em confronto na manhã desta quinta-feira (4), em Taquaritinga (SP). A ação tinha como objetivo o cumprimento de mandados de prisão e contou com a participação do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Ribeirão Preto.

Segundo informações, após denúncia anônima, os policiais chegaram até uma residência onde estaria escondido um homem procurado pela Justiça. Ao adentrarem o imóvel, a equipe encontrou o suspeito armado no corredor da casa.

De acordo com o tenente Faria, do BAEP, o homem ofereceu risco imediato à guarnição. “Ele apresentou iminente ameaça à equipe, que precisou efetuar disparos para neutralizar o indivíduo e garantir a vida dos policiais”, declarou.

No momento da incursão, a esposa do suspeito também tentou avançar contra os policiais, mas foi contida e retirada do local para não ser atingida.

Ainda conforme a polícia, o homem possuía mandado de prisão em aberto por furto (artigo 155 do Código Penal), além de diversas passagens criminais, incluindo homicídio, roubo e associação criminosa.

(Fontes: Fala Matão Urgente)

Leia Também

Defesa Civil de Ibaté registra 33 atendimentos em agosto
Região19h45 - 04 Set 2025

Defesa Civil de Ibaté registra 33 atendimentos em agosto

PM apreende dois menores em cumprimento de mandados de internação em poucas horas
Itirapina 16h11 - 04 Set 2025

PM apreende dois menores em cumprimento de mandados de internação em poucas horas

Prefeitura de Ibaté informa alteração na coleta de lixo nesta quinta-feira
Região10h22 - 04 Set 2025

Prefeitura de Ibaté informa alteração na coleta de lixo nesta quinta-feira

Homem morre atropelado a caminho do trabalho
Matão 09h33 - 04 Set 2025

Homem morre atropelado a caminho do trabalho

Prefeitura de Ibaté divulga cronograma de setembro do Centro de Controle de Zoonoses
Região20h14 - 03 Set 2025

Prefeitura de Ibaté divulga cronograma de setembro do Centro de Controle de Zoonoses

Últimas Notícias