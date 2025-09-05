Homem procurado morre em confronto com o BAEP

BAEP - Crédito: Fala Matão

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar resultou em confronto na manhã desta quinta-feira (4), em Taquaritinga (SP). A ação tinha como objetivo o cumprimento de mandados de prisão e contou com a participação do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Ribeirão Preto.

Segundo informações, após denúncia anônima, os policiais chegaram até uma residência onde estaria escondido um homem procurado pela Justiça. Ao adentrarem o imóvel, a equipe encontrou o suspeito armado no corredor da casa.

De acordo com o tenente Faria, do BAEP, o homem ofereceu risco imediato à guarnição. “Ele apresentou iminente ameaça à equipe, que precisou efetuar disparos para neutralizar o indivíduo e garantir a vida dos policiais”, declarou.

No momento da incursão, a esposa do suspeito também tentou avançar contra os policiais, mas foi contida e retirada do local para não ser atingida.

Ainda conforme a polícia, o homem possuía mandado de prisão em aberto por furto (artigo 155 do Código Penal), além de diversas passagens criminais, incluindo homicídio, roubo e associação criminosa.

