Homem pode ser processado após ficar nu em videoaula da filha

Um homem será acionado judicialmente por uma escola particular onde sua filha estuda, em Araraquara, após ter invadido a videoaula que a menina estava assistindo e se despido.

Mais de 20 crianças do primeiro ano da escola Objetivo, com idades entre seis e sete anos, assistiam a aula na última quinta-feira, 30, quando ele apareceu atrás da filha e tirou as roupas, mostrando as nádegas.

Imediatamente a transmissão foi interrompida e a escola encaminhou o caso para o seu departamento jurídico, enquanto a aula foi retirada do sistema, editada e postada novamente.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de Araraquara, Dr. Tiago Romano ressalta que se ficar claro que a intenção do homem era mesmo aparecer nu na frente das crianças, isso pode ser caracterizado como ato obsceno e por tratar-se de crianças torna o caso mais grave ainda. Ele disse também que as crianças estavam participando de uma aula ministrada por uma instituição de ensino e que é necessário que essa ferramenta seja hábil aos alunos e o que ocorreu pode resultar em indenização por danos morais e materiais a eles.

A diretora da escola, Mônica Abed Zaher, disse que entende que os alunos sofreram assédio, embora sem a responsabilidade da escola, que também foi lesada, por ter a imagem exposta e demonstrou preocupação com a aluna cujo pai invadiu a aula, já que ela não tem culpa pelo ocorrido e foi exposta pelo próprio pai.

O homem ainda não deu sua versão sobre o fato.

