Homem morre em confronto com a polícia após perseguição a caminhão roubado na SP-326

Um homem morreu na noite desta terça-feira (15) durante uma troca de tiros com a Polícia Militar Rodoviária na Rodovia SP-326, em Santa Ernestina, região de Matão.

De acordo com informações da PM, o confronto ocorreu durante a abordagem a um caminhão roubado, que estava sendo perseguido pelas viaturas policiais. Ao ser interceptado no km 314,9 da rodovia, o condutor desceu do veículo e atirou contra os policiais, que revidaram. Ele foi atingido e morreu no local. O óbito foi confirmado às 21h00 pelas equipes de resgate da Econoroeste.

