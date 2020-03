Homem morre em acidente na Washington Luis

Crédito: Grupo Rio Claro

Um homem de 57 anos morreu em um acidente na tarde desta quarta-feira (11) na rodovia Washington Luis (SP-310), entre Rio Claro e Corumbataí.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), o carro seguia no sentido interior/capital, quando na altura do quilômetro 189 invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão.

A batida foi violenta e Ailton Cardoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele morava na capital.

Já o motorista do caminhão nada sofreu.

As causas do acidente serão investigadas.

