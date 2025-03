Homem morre e filhas ficaram feridas em grave acidente na SP-330

Crédito: Grupo Rio Claro

Um homem morador de Barueri (SP) morreu na noite de ontem (14) após um grave acidente no km 171 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Araras (SP). As duas filhas dele, de 14 e 4 anos, ficaram feridas, sendo que uma delas está em estado grave.

O acidente aconteceu quando um Chevrolet Cruze colidiu violentamente na traseira de um caminhão Mercedes-Benz que trafegava pela faixa dois da rodovia no sentido norte. Com o impacto, os veículos pararam no acostamento.

O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As filhas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e ambulâncias do SAMU, recebendo atendimento médico.

A Polícia Rodoviária esteve no local para registrar a ocorrência e investigar as circunstâncias do acidente. Fonte: Grupo Rio Claro

