Homem morre e esposa fica ferida em acidente na SP-253

Crédito: Flávio Fernandes

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão matou um homem de 44 anos e deixou a esposa dele, de 34, ferida no km 185 da rodovia Deputado Cunha Bueno (SP-253), em Guatapará, nesta terça-feira (25). A vítima foi identificada como Ricardo Alexandre Sena, residente em Araraquara.

De acordo com as autoridades, o casal seguia em um Toyota Corolla de cor prata no sentido Pradópolis quando, ao tentar realizar uma conversão no trevo de acesso à SP255, acabou atingido lateralmente por um caminhão. Com o impacto, o veículo ficou completamente destruído.

Equipes de resgate da concessionária responsável pela rodovia, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas, mas, quando chegaram ao local, constataram o óbito do motorista. A esposa foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada ao ProntoSocorro de Guatapará.

A Polícia Militar esteve presente para preservar a área até a chegada da perícia. O corpo de Ricardo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ribeirão Preto. Os horários de velório e sepultamento ainda não foram divulgados.

