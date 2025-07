Homem morre atropelado por caminhão na rodovia Washington Luís

Compartilhar no facebook

Local do ocorrido - Crédito: SCA

Um homem ainda não identificado morreu após ser atropelado por um caminhão no início da manhã deste sábado (5), na rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do quilômetro 249, próximo à entrada do bairro Jardim Cruzado, em Ibaté.

Segundo informações, o pedestre teria entrado repentinamente na frente do veículo e o motorista do caminhão, surpreendido, não conseguiu desviar, atingindo a vítima.

Policiais militares rodoviários foram acionados e atenderam a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos pela funerária Terezinha de Jesus. A identidade da vítima ainda não havia sido confirmada até o fechamento desta matéria.

