Homem morre atropelado por caminhão em Brotas

Um homem identificado como Marcos Antonio dos Santos, de 52 anos, morreu atropelado por um caminhão na tarde desta sexta-feira (5), na Avenida Ângelo Trevisan, no bairro Campos Elíseos, em Brotas.

De acordo com informações registradas no Plantão Policial de Rio Claro, o veículo — um caminhão de carroceria tipo furgão — estava estacionado regularmente na via. Por volta das 18h15, o motorista retornou ao local para levar o caminhão até a frente de sua residência. Ao colocar o veículo em movimento, sentiu que havia passado por cima de um volume. Ao verificar, constatou que se tratava de uma pessoa.

Equipes de resgate foram acionadas, mas apenas confirmaram o óbito no local. A Perícia Técnica também esteve presente e apurou que a vítima havia se deitado próximo ao eixo traseiro direito do caminhão, que possui dois eixos, o que provocou esmagamento abdominal e morte instantânea.

