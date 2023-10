Homem morre atropelado na rodovia Washington Luís

Resgate da Econoroeste na Washington Luís, onde ocorreu o acidente - Crédito: colaborador

Um homem ainda não identificado morreu atropelado na noite desta terça-feira (17), na rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara.

O atropelamento aconteceu nas imediações do posto Bambina, no sentido capital-interior. O corpo do homem foi encontrado no local com sinais de atropelamento, porém, o veículo que teria causado o acidente não foi localizado.

O resgate da concessionária Econoroeste foi acionado, mas quando os socorristas chegaram, a vítima já estava em óbito. O trecho precisou ser interditado pela Polícia Rodoviária para o trabalho da perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Araraquara e o caso será investigado pela Polícia Civil.

