quinta, 04 de setembro de 2025
Matão

Homem morre atropelado a caminho do trabalho

04 Set 2025 - 09h33Por Da redação
Veículo envolvido no acidente - Crédito: Fala MatãoVeículo envolvido no acidente - Crédito: Fala Matão

Um metalúrgico de 41 anos, funcionário da empresa Marchesan, morreu após ser atropelado por um carro na manhã desta quinta-feira (4), no Conjunto Habitacional João Vital, próximo ao Parque Flamboyant, em Matão.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, o veículo FIAT/Idea seguia pela Rua Ludwig Eckes e, ao acessar a Rua José Gonçalves, atingiu a vítima que atravessava a via. O impacto foi tão forte que o trabalhador foi arremessado a alguns metros e não resistiu, falecendo no local.

Segundo apurado, o metalúrgico havia deixado a filha na escola e seguia a pé para o trabalho quando ocorreu o acidente. Naquele dia, ele entrou em horário diferente do habitual por conta de uma assembleia realizada na empresa.

A esposa da vítima esteve no local e, ao receber a confirmação da morte do companheiro, passou mal, sendo socorrida e levada para uma unidade hospitalar.

