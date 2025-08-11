(16) 99963-6036
segunda, 11 de agosto de 2025
Região

Homem morre após ser atropelado por trem em Ibaté

11 Ago 2025 - 06h20Por Da redação
Homem morre após ser atropelado por trem em Ibaté - Crédito: Rota das Notícias Crédito: Rota das Notícias

Um homem ainda não identificado morreu na noite deste domingo (10) após ser atropelado por um trem na passagem de nível que liga o bairro Popular ao São Benedito, em Ibaté.

Segundo informações preliminares, populares encontraram o corpo sobre a linha férrea e acionaram as autoridades. As circunstâncias do atropelamento ainda não foram esclarecidas.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Científica e Polícia Civil estiveram no local para registrar a ocorrência e iniciar as investigações. O corpo foi removido pela Funerária Terezinha de Jesus e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil prossegue com as apurações para identificar a vítima e esclarecer as causas do acidente.

