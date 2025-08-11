Homem morre após ser atropelado por trem em Ibaté

Crédito: Rota das Notícias
Um homem ainda não identificado morreu na noite deste domingo (10) após ser atropelado por um trem na passagem de nível que liga o bairro Popular ao São Benedito, em Ibaté.
Segundo informações preliminares, populares encontraram o corpo sobre a linha férrea e acionaram as autoridades. As circunstâncias do atropelamento ainda não foram esclarecidas.
Equipes da Polícia Militar, Polícia Científica e Polícia Civil estiveram no local para registrar a ocorrência e iniciar as investigações. O corpo foi removido pela Funerária Terezinha de Jesus e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
A Polícia Civil prossegue com as apurações para identificar a vítima e esclarecer as causas do acidente.