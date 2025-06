Homem morre após entrar nu em supermercado e ser amarrado por populares

Crédito: Flávio Fernandes

Fábio Baptista de Oliveira, de 43 anos, morreu na noite de sexta-feira (20) após um surto dentro de um supermercado no bairro Parque São Paulo, em Araraquara. Segundo o boletim de ocorrência, ele caminhava completamente nu pela Avenida Albert Einstein, por volta das 18h, e teria agido de forma agressiva, abordando uma professora de 31 anos que estava com os filhos. Em seguida, Fábio entrou no estabelecimento e atacou uma operadora de caixa.

Um mecânico de 27 anos tentou intervir, entrando em luta corporal com Fábio. Outros clientes, ainda não identificados, ajudaram a conter o homem, amarrando suas pernas com uma corda. Quando a Polícia Militar chegou, a vítima foi desamarrada, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no local, apesar dos esforços da equipe de suporte avançado do Samu.

O local foi isolado para perícia e o delegado de plantão informou que, inicialmente, não foram encontradas marcas evidentes de agressões fatais ou sinais visíveis de asfixia. A causa da morte será determinada por exame necroscópico. O celular da vítima, a corda usada na contenção e o sistema de gravação do mercado foram apreendidos. Todos os envolvidos foram ouvidos e liberados. O caso foi registrado como morte suspeita e está sob investigação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

