Homem morre após colidir caminhonete em poste

Crédito: Descalvado Agora

Um homem de 47 anos morreu em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira, Feriado de Finados, em Descalvado.

Márcio Alves de Souza conduzia uma caminhonete S-10, prata, quando perdeu o controle e colidiu violentamente em um poste existente na Rua Hugo Pereira de Abreu.

Segundo informações do site Descalvado Agora, Marcio teria se envolvido em um acidente de trânsito, próximo ao cruzamento com a Avenida da Saudade e a Rua Bahia, bem em frente ao cemitério municipal. A princípio ele teria colidido em um VW Gol, que ao ser arremessado sobre a calçada, teria atropelado uma senhora.



Ao evadir-se do local, uma equipe de policiais teria realizado o acompanhamento, porém, ao iniciar a subida pela Rua Hugo Pereira de Abreu o motorista da caminhonete perdeu o controle do veículo e colidiu lateralmente contra um poste.



Uma equipe de resgate do Pronto-socorro esteve no local e encaminhou a vítima até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

