Homem morre após carro colidir com árvore

Crédito: Foto: Bruno Henrique / BH News

Um grave acidente ocorrido na manhã deste domingo (3) resultou na morte de um homem de 29 anos em Matão. A vítima estava em um Volkswagen Gol que colidiu violentamente contra uma árvore na Avenida Aníbal Ribeiro, no bairro Nova Cidade. O nome do motorista ainda não foi divulgado oficialmente.

Segundo informações preliminares, o veículo trafegava no sentido bairro-centro quando o condutor perdeu o controle da direção por motivos que ainda serão apurados. O impacto da colisão causou a morte imediata do motorista.

Uma mulher que também ocupava o carro foi socorrida por equipes do SAMU e encaminhada com vida ao pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni. Seu estado de saúde não foi informado até o momento.

O Corpo de Bombeiros atuou no resgate, enquanto a Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia técnica, que deverá esclarecer as causas do acidente.

