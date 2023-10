Homem morre após acidente na SP-255

Crédito: reprodução Araraquara Agora

Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu após se envolver em um acidente na tarde desta quarta-feira (11), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), em Boa Esperança do Sul/SP.

Segundo informações, o carro conduzido pela vítima colidiu transversalmente contra um caminhão na altura do quilômetro 100,5, sentido norte. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

O condutor do veículo VW/Fox morreu no local, enquanto que o motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste do etilômetro que deu negativo.

