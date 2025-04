Homem morre após acidente com lixadeira

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Nilton Luiz Teixeira tinha 47 anos - Crédito: Grupo Rio Claro

Um trágico acidente doméstico resultou na morte de Nilton Luiz Teixeira, de 47 anos, na noite desta sexta-feira (18), em Santa Gertrudes (SP). Ele manuseava uma lixadeira — ou serra elétrica — na residência onde morava, nos fundos de um imóvel localizado na Rua Nestor Timoni, no bairro Jardim Indaiá I.

Segundo a Polícia Militar, Nilton realizava o corte de uma peça metálica, atividade comum entre pessoas que trabalham com reaproveitamento e reciclagem de materiais. Durante o procedimento, o equipamento teria estourado, causando uma explosão violenta. A vítima sofreu amputações e a perda de dedos da mão esquerda, além de um corte profundo na região do pescoço.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou o socorro emergencial, encaminhando a vítima para a Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. Apesar dos esforços da equipe médica, Nilton não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 20h.

A mãe do homem compareceu ao Plantão Policial para informar oficialmente o falecimento do filho. O local do acidente foi periciado por uma equipe da Polícia Científica, composta por perita criminal e fotógrafo técnico.

A Polícia Civil registrou o caso na Delegacia de Polícia de Rio Claro, onde será conduzida a investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização do exame necroscópico.

Leia Também