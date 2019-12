Homem mata os pais a golpes de faca em cidade da região

Crédito: Arquivo Pessoal

A manhã desta quinta-feira, 26, um dia após o Natal, foi de muita tristeza e comoção na cidade de Santa Rita do Passa Quatro (distante 79 km de São Carlos), após um filho matar pai e mãe a golpes de faca.

As vítimas, um casal de idosos, moravam no Jardim Coronel Victor Meirelles. Um enfermeiro que cuidava do homem que era cadeirante chegou para trabalhar e não foi atendido. Ele pediu ajuda a um vizinho que colocou uma escada no muro e viu muito sangue no quintal.

O enfermeiro e o vizinho arrombaram a porta e encontraram o casal morto e o filho trancado em um dos quartos com um ferimento no pescoço, provavelmente provocado na tentativa de cometer suicídio.

O rapaz foi socorrido pelo Samu a Santa Casa onde permaneceu internado e posteriormente transferido à Santa Casa de Ribeirão Preto, devido a gravidade dos ferimentos. Segundo vizinhos, ele tinha envolvimento com drogas.

As Polícias Militar e Civil atenderam a ocorrência. (Com Informações "Revista Daquele Modelo").

