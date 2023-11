Tentativa de homicídio é registrada em Dourado; autor foi preso

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 46 anos levou uma facada no pescoço por volta das 23h30 desta terça-feira, 7, em uma casa na rua Francisco Talarico, no Jardim Aeroporto, em Dourado. O acusado da tentativa de homicídio, um homem de 41 anos, foi detido por policiais militares.

Segundo consta em boletim de ocorrência, os PMs foram acionados pelo motorista de uma ambulância e foram na rua Assuncion encontraram a vítima que foi encaminhada até o hospital municipal da cidade. Na instituição de saúde, obtiveram a informação sobre o agressor e onde teria sido dado o golpe.

Foram até a casa, no Jardim Aeroporto e com a ajuda da irmã da vítima entraram na moradia que estava com marcas de sangue. Os PMs ficaram sabendo que o local seria frequentado por pessoas que usam drogas e álcool. Eles pediram por informações sobre o acusado do crime. Em diligências, foi abordado na rua Antonio F. Almeida. Indagado, negou o crime e teria dito que o agressor seria uma terceira pessoa, no caso, o irmão da própria vítima.

Com todas as informações, o acusado foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante por tentativa de homicídio e recolhido ao centro de triagem.

Já a vítima, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para a Santa Casa de São Carlos, onde passou por procedimento cirúrgico.

