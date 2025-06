Homem invade hotel e atira contra hóspedes em Araraquara

Compartilhar no facebook

06 Jun 2025 - 11h32 Por Jessica C R

Um tiroteio em um hotel localizado na Vila Suconasa, em Araraquara, causou pânico entre os hóspedes. O caso ocorreu por volta das 21h30 desta quinta-feira (5), quando um homem armado disparou contra o refeitório do estabelecimento, atingindo o vidro do local.

Segundo testemunhas, o suspeito chegou a pé pela área de estacionamento do hotel e efetuou pelo menos cinco disparos com uma pistola calibre 9 milímetros. Os tiros quebraram o vidro do refeitório, onde alguns hóspedes estavam presentes.

Uma mulher que se encontrava no local foi atingida na perna por um dos disparos. Ela foi atendida em uma unidade de emergência e passa bem. Após os disparos, o atirador fugiu do local em um veículo Hyundai Creta de cor escura.Ele vestia moletom preto, calça jeans e boné. A Polícia Militar foi acionada e chegou rapidamente ao local, fez buscas pela região, mas o suspeito não foi localizado. A Polícia Científica também compareceu ao hotel para coletar evidências e realizar a perícia no local do crime. Cápsulas deflagradas foram encontradas e recolhidas para análise. Até o momento, a motivação do ataque é desconhecida. A Polícia Civil investiga o caso e busca imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação do autor dos disparos. A Polícia pede que qualquer informação que possa levar à identificação e localização do suspeito seja repassada através do Disque Denúncia, pelo número 181.

