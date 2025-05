Homem furta bicicleta logo após ser liberado de delegacia em Ibaté

Compartilhar no facebook

Na manhã desta quarta-feira (30), uma operação conjunta entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar resultou na abordagem de dois indivíduos suspeitos de estarem oferecendo produtos de origem duvidosa no Bairro Popular.

A ação teve início por volta das 7h43, após denúncia recebida via telefone 153, da Central de Comunicação Operacional (CCO), relatando que dois homens estariam tentando vender uma bateria automotiva e uma roda com pneu na região da Avenida São Paulo com a Rua Santa Ernestina.

Com base nas características fornecidas, as equipes realizaram patrulhamento no local e localizaram os suspeitos. Durante a abordagem, foram encontrados os objetos relatados na denúncia que não tinham procedência, por isso os indivíduos foram encaminhados à delegacia para averiguação.

No entanto, sem provas de algum crime, após serem liberados, um dos abordados — que já possui antecedentes criminais — cometeu um novo delito, furtando uma bicicleta nas proximidades de uma academia e fugindo em seguida. A polícia segue em diligência para localizá-lo.

