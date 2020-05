Homem embriagado tenta enforcar a esposa em Ribeirão Bonito

Um motorista de 31 anos foi preso na noite de sábado (02), após tentar enforcar sua esposa de 25 anos em Ribeirão Bonito.

Policiais militares foram acionados em uma residência no Jardim Helena, para atender uma ocorrência de desentendimento familiar e no local a vítima informou que seu marido chegou em casa bêbado e estava quebrando tudo. Eles conversaram com o acusado, que disse que iria se acalmar e se controlar, então a equipe foi embora, mas posteriormente foi acionada outra vez no mesmo local e chegando lá a vítima disse que depois que eles foram embora seu marido tornou-se agressivo e tentou enforcá-la, apertando seu pescoço, mas ela conseguiu escapar.

O acusado foi detido e conduzido ao plantão policial, onde foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 1.200,00 que não foi paga, sendo ele recolhido ao Centro de Triagem.

