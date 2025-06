Homem é preso suspeito de matar o próprio pai após briga familiar

Compartilhar no facebook

Viatura da PM defronte ao imovel - Crédito: Grupo Rio Claro

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na noite deste domingo (1º) após ser acusado de matar o próprio pai, de 57 anos, durante uma briga familiar no bairro Francisco Coelho, em Leme (SP). O caso ocorreu por volta das 18h35, durante a Operação Impacto 100 Dias da Polícia Militar.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de desentendimento familiar na Rua Antônio Tamborim. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito em estado de embriaguez e com comportamento agressivo.

Testemunhas informaram que o homem teria chegado em casa embriagado, o que teria iniciado uma discussão com os pais. Durante o confronto, ele teria agredido o pai fisicamente e o esganado. A vítima caiu no chão e não se levantou mais.

O casal foi socorrido e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas o pai não resistiu aos ferimentos e morreu. O estado de saúde da mãe não foi informado.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão, foi submetido a exame de corpo de delito na Santa Casa e, em seguida, encaminhado à delegacia de Leme. O delegado de plantão confirmou a prisão em flagrante pelo crime de lesão corporal seguida de morte. O homem permanece detido à disposição da Justiça.

