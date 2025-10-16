Homem é preso por tráfico de drogas durante patrulhamento no Centro

Durante patrulhamento de rotina na noite de quarta-feira (15), a Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do 37° BPM/I – 2ª Companhia PM, realizou mais uma prisão em flagrante por tráfico de drogas no centro de Analândia.

A equipe avistou um veículo Chevrolet Agile parado próximo a uma escola. O motorista realizava uma rápida entrega a um transeunte que, ao perceber a aproximação da viatura, fez um sinal de alerta e fugiu a pé, deixando o local.

Os policiais iniciaram acompanhamento e conseguiram abordar o condutor. Visivelmente nervoso ele tentou justificar o comportamento, mas durante vistoria no veículo, foi localizada uma porção de maconha escondida no console central.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Plantão Policial de Rio Claro, onde ficou a disposição da justiça.

Leia Também