Homem é preso pela PM com arma de fogo na região

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar com uma arma de fogo na noite deste último sábado (25), no bairro Vila Daniel, em Porto Ferreira.

Segundo informações, os policiais militares faziam patrulhamento pela Rua Dona Balbina quando observaram dois homens em uma moto que demonstraram nervosismo ao perceber a presença da viatura. Na sequência, eles estacionaram a motocicleta e entraram em um estabelecimento.

A equipe decidiu realizar a abordagem e durante busca pessoam foi localizado um revólver calibre .38 com seis munições intactas, na cintura de um dos indivíduos. Com o outro, nada de ilícito foi encontrado.

Diante dos fatos a dupla foi levada para o Plantão Policial de São Carlos, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Em seguida, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem e o comparsa ouvido e liberado.

A ação contou com apoio de outras equipes da Polícia Militar e faz parte dos esforços contínuos para combater a criminalidade e reforçar a segurança pública em Porto Ferreira.

