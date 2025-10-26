(16) 99963-6036
domingo, 26 de outubro de 2025
Flagrante

Homem é preso pela PM com arma de fogo na região

Abordagem ocorreu após nervosismo de dupla em uma moto e o revólver estava na cintura de um dos indivíduos

26 Out 2025 - 11h13Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é preso pela PM com arma de fogo na região - Crédito: Foto: Divulgação/PM Crédito: Foto: Divulgação/PM

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar com uma arma de fogo na noite deste último sábado (25), no bairro Vila Daniel, em Porto Ferreira.

Segundo informações, os policiais militares faziam patrulhamento pela Rua Dona Balbina quando observaram dois homens em uma moto que demonstraram nervosismo ao perceber a presença da viatura. Na sequência, eles estacionaram a motocicleta e entraram em um estabelecimento. 

A equipe decidiu realizar a abordagem e durante busca pessoam foi localizado um revólver calibre .38 com seis munições intactas, na cintura de um dos indivíduos. Com o outro, nada de ilícito foi encontrado. 

Diante dos fatos a dupla foi levada para o Plantão Policial de São Carlos, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Em seguida, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem e o comparsa ouvido e liberado.

A ação contou com apoio de outras equipes da Polícia Militar e faz parte dos esforços contínuos para combater a criminalidade e reforçar a segurança pública em Porto Ferreira.

Leia Também

Motorista morre carbonizado após caminhão carregado com combustível pegar fogo na SP-330
Triste17h12 - 25 Out 2025

Motorista morre carbonizado após caminhão carregado com combustível pegar fogo na SP-330

Ibaté realiza segunda etapa da Operação Metanol e não encontra irregularidades
Região10h05 - 25 Out 2025

Ibaté realiza segunda etapa da Operação Metanol e não encontra irregularidades

Motociclista que morreu em acidente na Washington Luís é identificado
Região08h58 - 25 Out 2025

Motociclista que morreu em acidente na Washington Luís é identificado

Motociclista que morreu após colidir na traseira de caminhão em rodovia da região é identificado
Triste00h19 - 25 Out 2025

Motociclista que morreu após colidir na traseira de caminhão em rodovia da região é identificado

Motociclista morre após bater na traseira de caminhão carregado com laranja em rodovia da região
Tristeza Na Região22h21 - 24 Out 2025

Motociclista morre após bater na traseira de caminhão carregado com laranja em rodovia da região

Últimas Notícias