Homem é preso em flagrante por tentativa de furto de veículo em Descalvado

Crédito: SCA

Um homem de 24 anos foi detido pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (6), após ser flagrado tentando furtar um veículo no Jardim Paraíso, em Descalvado. O caso ocorreu por volta da meia-noite, na Rua Coronel Arthur Whitacker.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais notaram um carro com o pisca-alerta ligado estacionado na via pública. Ao se aproximarem, encontraram o suspeito deitado no banco do motorista. Durante a abordagem, foram localizadas com ele duas chaves de fenda e um alicate ferramentas comumente utilizadas em arrombamentos.

O proprietário do veículo, um homem de 49 anos, que reside nas proximidades, saiu de casa ao perceber a movimentação e confirmou que o suspeito não tinha autorização para estar em seu automóvel. Segundo o relato policial, o autor confessou a tentativa de furto, alegando que pretendia trocar o carro por entorpecentes, pois é dependente químico.

Ainda conforme o boletim, não foram encontrados sinais de arrombamento no carro. O homem de 24 anos não possuía antecedentes criminais. A autoridade policial de plantão arbitrou uma fiança de R$ 2.000,00, que não foi paga.

