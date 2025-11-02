(16) 99963-6036
Homem é preso em flagrante por estupro e cárcere privado em Santa Rita do Passa Quatro

02 Nov 2025 - 16h25
Na manhã deste domingo (2), a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a uma ocorrência de estupro com cárcere privado em um conjunto de moradias, em Santa Rita do Passa Quatro (SP).

Ao chegar ao local, as equipes, com apoio de outras viaturas, adentraram o quintal até a casa indicada na denúncia. No interior do imóvel, uma jovem conseguiu abrir a porta e fugir pedindo ajuda, afirmando ter sido mantida em cárcere pelo próprio pai. Ela foi acolhida pelos policiais e levada em segurança até a viatura.

Durante a busca na residência, os policiais encontraram o suspeito nu, deitado em uma cama, com uma faca ao lado. O homem foi imediatamente algemado e teve suas roupas recompostas. Nada de ilícito foi encontrado no imóvel.

A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal e, posteriormente, ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto para exames e medicação preventiva.

Após análise da autoridade policial responsável, foi determinada a prisão em flagrante por estupro, com o suspeito sendo conduzido ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

Segundo informações, o homem já possuía antecedentes criminais por diversos delitos.

