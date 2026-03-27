Homem Ã© preso apÃ³s sequÃªncia de crimes em Itirapina

Viatura PM Itirapina -

Na manhã desta sexta-feira (27), um homem foi preso após cometer uma série de crimes no bairro Nova Itirapina, em Itirapina.

De acordo com informações apuradas, a ocorrência teve início após denúncia de que um indivíduo armado com faca estaria ameaçando um comerciante na região da Rua Tupiniquins. Pouco tempo depois, surgiram novos relatos indicando que o mesmo suspeito havia furtado uma bicicleta na área central da cidade e fugido em seguida.

Com base nas características informadas e em imagens obtidas, os policiais iniciaram buscas e localizaram o suspeito no cruzamento das ruas Tupiniquins e Jurema. Ao receber ordem de parada, ele desobedeceu e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de técnicas de contenção para garantir a segurança da ação.

Durante a revista pessoal, foi encontrada uma faca na cintura do indivíduo, além de um aparelho celular que posteriormente foi identificado como produto de furto.

O homem confessou os crimes e foi reconhecido pelas vítimas, tanto como autor quanto pelos objetos levados. Após passar por atendimento médico, ele foi encaminhado à delegacia, onde a prisão em flagrante foi ratificada.

O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

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